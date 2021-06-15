الصحة بغزة: وفاتان و240 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1153 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 205 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 112317 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3721 حالة، وإجمالي المتعافين 107549 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1047 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، من بينها 48 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 48764 شخص.