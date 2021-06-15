عاجل

  • الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: ندعو شبابنا الثائر المستند لجماهير شعبنا الثائرة والمنتفضة في كل مكان للتصدي للاحتلال والمستوطنين

  • "الجهاد":هذه المسيرة المرتقبة اليوم تضعنا أمام اختبار حقيقي فإما أن نستميت في الدفاع عن مقدساتنا وإما أن نستسلم

  • "الجهاد": لن يكون للاحتلال فيها موطئ قدم حتى وإن سالت الدماء فهي رخيصة لأجل الأقصى

  • "الجهاد": سنقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بالمسجد الأقصى فالأرض أرضنا والقدس قدسنا

  • الجهاد الإسلامي: سنتصدى بكل قوة لاستفزازات المستوطنين في المدينة المقدسة

شؤون فلسطينية

"التنمية" تدين مقتل فتاة على يد زوجها في خانيونس

"التنمية" تدين مقتل فتاة على يد زوجها في خانيونس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ماضية مع شركائها في مجال توفير الحماية للأسرة من العنف، وعاقدة العزم على التصدي للعنف الأسري بكافة أشكاله.

وأدانت الوزارة الجريمة البشعة التي وقعت أمس وأدت لمقتل فتاة (19) عاماً من مدينة خان يونس في قطاع غزة (19) عاماً إثر اعتداء زوجها (25) عاماً عليها بالضرب المبرح في ظروف غاية في الوحشية.

وشددت الوزارة علىأنها وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشريكة في منظومة الحماية ستستمر في متابعة العمل من أجل حماية النساء ببناء منظومة حماية الأسرة من العنف باقرار القانون.

وتابعت أن انتشار الجريمة في المجتمع الفلسطيني بكل أشكالها وخصوصا تكرار جرائم القتل بحق الفتيات والنساء، حيث حذّرت سابقا أن هذه الجرائم البشعة والمتلاحقة تُشير لخطر تفاقم العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني دون رادع أو وازع من ضمير.

مؤكدة على ضرورة استنفاد كافة الإجراءات القضائية بحيث لا يكون أي ثغرات قد ينجو مرتكب جريمة القتل على أثرها من العقاب العادل، وعلى ضرورة استمرار حملات الضغط والمناصرة والتوعية بشكل متواصل وليس موسمي لتغيير بعض العادات والتقاليد الموروثة التي تكرس تعنيف النساء ولا تتوافق مع مبادئ ديننا الإسلامي ، وتعريف النساء المعنفات بحقوقهن والأماكن التي ممكن أن يلجئن إليها في حال تعرضن للتعنيف ، وتعزيز الشراكة الفاعلة في اتخاذ القرارات ووضع خطط وقائية لمنع الجريمة.

أخبار ذات صلة

وكيل &#34;الإعلام&#34; يطلع وزيرة إعلام لبنان بالقاهرة على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

وكيل "الإعلام" يطلع وزيرة إعلام لبنان بالقاهرة على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

الاحتلال يوقف أعمال تأهيل مدخل سبسطية شمال نابلس

الاحتلال يوقف أعمال تأهيل مدخل سبسطية شمال نابلس

غوتيريش يتعهد بمواصلة العمل لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

غوتيريش يتعهد بمواصلة العمل لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

&#34;الشعبية&#34;: المقاومة متأهبة للرد على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدسات

"الشعبية": المقاومة متأهبة للرد على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدسات

الصحة بغزة: وفاتان و240 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: وفاتان و240 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ارتفاع قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34; إلى 74 أسيراً فلسطينياً

ارتفاع قائمة "عمداء الأسرى" إلى 74 أسيراً فلسطينياً

4 أسرى من مخيم جنين وعرابة يدخلون اعوام جديدة في الأسر

4 أسرى من مخيم جنين وعرابة يدخلون اعوام جديدة في الأسر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وكيل &#34;الإعلام&#34; يطلع وزيرة إعلام لبنان بالقاهرة على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

وكيل "الإعلام" يطلع وزيرة إعلام لبنان بالقاهرة على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

الاحتلال يوقف أعمال تأهيل مدخل سبسطية شمال نابلس

الاحتلال يوقف أعمال تأهيل مدخل سبسطية شمال نابلس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

4 أسرى من مخيم جنين وعرابة يدخلون اعوام جديدة في الأسر

4 أسرى من مخيم جنين وعرابة يدخلون اعوام جديدة في الأسر

الأسير محمد الحلبي يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال

الأسير محمد الحلبي يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال

ضبط أكثر من 6 أطنان محارم من إنتاج المستوطنات في محافظة بيت لحم

ضبط أكثر من 6 أطنان محارم من إنتاج المستوطنات في محافظة بيت لحم

حنا عيسى: مدينة القدس تعاني من انهيار شبه كامل في الإسكان

حنا عيسى: مدينة القدس تعاني من انهيار شبه كامل في الإسكان

الاحتلال يعتقل 3 شبان من بلدتي اليامون والعرقة غرب جنين

الاحتلال يعتقل 3 شبان من بلدتي اليامون والعرقة غرب جنين

منوعات

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج &#34;صبايا الخير&#34;؟

ما السبب الحقيقي واء وقف عرض برنامج "صبايا الخير"؟

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

بعد وفاة سمير غانم.. شاهد ماذا قال عادل إمام في أول ظهور له

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: أحلام الشامسي تعرض نفسها للانتقاد القاسي بسبب هذه الصورة

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بردها على منتقدي شعرها المبعثر

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

شاهد: تسريب محادثات (واتساب) لمحمد السبكي تحرجه على الملأ

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة و يفاجئ جمهوره بالجائزة

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: شقيقة أصالة تهاجمها بشكل حاد بسبب تسريب تسجيل صوتي لها

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: علا غانم تفاجئ جمهورها بتصريح غريب بعد غياب 4 سنوات

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

شاهد: هاكر يسرق حسابي هنا الزاهد وأحمد فهمي ويهدد الفنانين

عربي

تفاصيل لقاء وزير خارجية قطر بنظيره المصري

تفاصيل لقاء وزير خارجية قطر بنظيره المصري

وزير الخارجية العراقي يعقد اجتماعيْن بالدوحة لمناقشة التهدئة في قطاع غزة

وزير الخارجية العراقي يعقد اجتماعيْن بالدوحة لمناقشة التهدئة في قطاع غزة

الصحة السعودية تسجل 18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية تسجل 18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السودان يحذر إثيوبيا من قرارات أحادية الجانب في سد النهضة

السودان يحذر إثيوبيا من قرارات أحادية الجانب في سد النهضة