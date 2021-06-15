ارتفاع قائمة "عمداء الأسرى" إلى 74 أسيراً فلسطينياً

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واليوم القائمة ارتفعت لتصل إلى (74) أسيراً فلسطينياً، حيث انضم إليها الأسير سعد الدين مسعد جبر (43 عاماً) من مخيم الأمعري برام الله، والمعتقل منذ 15/6/2001.وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت جبر، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء لحركة فتح، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة (35 عاماً)، أمضى منها 20 عاماً متنقلاً بين عدة سجون إسرائيلية .وأشارت الهيئة في بيانها: أن من بين "عمداء الأسرى" يوجد نحو (34) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر"، منهم (25) أسيراً معتقلين ما قبل "اتفاقية أوسلو"، ومن بينهم(13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن (30) عاماً بشكل متواصل، أقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ يناير عام 1983.هذا بالإضافة الى وجود عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وما تُعرف فلسطينياً بصفقة (وفاء الأحرار)، واعتقلوا مجدداً عام 2014 وأُعيدت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى أكثر من 40 عاماً على فترتين وما يزال في الأسر.