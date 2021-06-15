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شؤون فلسطينية

وحدة برق تستنفر عناصرها وتحذر المستوطنين: انتظروا اللهيب والنار

وحدة برق تستنفر عناصرها وتحذر المستوطنين: انتظروا اللهيب والنار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وحدة برق الجهادية اليوم الثلاثاء، الاستنفار العام بين عناصرها نصرة للمسجد الأقصى المبارك تزامنًا مع تسيير المتطرفين الإسرائيليين مسيرة الأعلام في الأقصى.

وحذرت وحدة برق المستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" من خطر البالونات والطائرات الحارقة قائلة: "انتظروا اللهيب والنار".

نص البيان كاملًا:

بيان صحفي صادر عن وحدات برق الجهادية:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

في الوقت الذي يظن فيه الاحتلال أننا يمكن أن نتقاعس لنصرة المسجد الأقصى المبارك كان لزاماً علينا أن تكون لنا كلمة في الميدان وعليه، فإننا في وحدة برق الجهادية نعلن وبشكل رسمي النفير بين صفوف عناصرنا في كافة مناطق القطاع ونقول لمستوطني الاحتلال انتظروا اللهيب والنار.

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