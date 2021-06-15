أبو بكر: خمسة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقالهم الإداري

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، الأثنين، أن 5 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لمدد متفاوتة ضد اعتقالهم الإداري التعسفي، وأن أوضاعهم الصحية بدأت بالتفاقم لا سيما الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 41 يوما بظروف اعتقالية خطيرة ومقلقة للغاية.وبيّن خلال زيارته ووفد من الهيئة خيمة التضامن مع الأسير ابو عطوان وسط مدينة دورا قضاء الخليل، أن الأسير الغضنفر يحتجز فيما تسمى بعيادة الرملة في زنزانة قذرة وبحالة صحية بدأت بالتردي بعد هذه الأيام الطويلة من الاضراب والاعتداءات المتكررة عليه من قبل السجانين بالضرب والتنكيل والنقل المتواصل.وذكر، أن الغضنفر المعتقل منذ أكتوبر 2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وخاض سابقًا إضرابًا عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري عام 2019، فقد عدة كيلو جرامات من وزنه ويعاني من الغثيان وآلآم في المفاصل وأوجاع بكافة أنحاء جسده وحرقة بالمعدة وعدم القدرة على الحركة.كما أوضح بأن كل من الأسرى الشيخ خضر عدنان والأسير عمرو الشامي والأسير يوسف العامر، وجميعهم من مدينة جنين، والأسير الشيخ جمال الطويل من رام الله، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لأيام متفاوته ضد سياسة الاعتقال الإداريالتعسفي، وسط معاملة سيئة وقاسية من قبل السجانين لكسر ارادتهم وإضرابهم.وفي سياق ذي صلة، زار ابو بكر والوفد المرافق بعيد زيارتهم خيمة التضامن، كل من بيت الأسير الطفل سند مقبل 13 عاما من بلدة بيت أمر، وكذلك زيارة الاسير المحرر خالد العناتي من حلحول بعد اعتقال دام 18 عاما في سجون الاحتلال، والأسير المحرر صالح الجعبري من مدينة الخليل بعد اعتقال دام 15 عاما في المعتقلات الاسرائيلية.