"التربية" تعقد ورشة حول توظيف استراتيجيات التعلم باللعب لطلبة المرحلة الأساسية

جاء ذلك بمشاركة، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان، ومدير المشاريع في مؤسسة إنقاذ الطفل د. محمد عوض، ومدير مؤسسة الحق في اللعب جميل سوالمة.



وفي هذا السياق، أكد عليان تكامل عمل المؤسسات من خلال تنفيذ نشاطات نوعية عبر هذا البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الطلبة في المدارس الواقعة في المناطق المستهدفة والنائية، مثمناً الشراكة بين الوزارة ومؤسستي الحق في اللعب وإنقاذ الطفل والجهود المبذولة لتقديم خدمات تعليمية نوعية في كافة المناطق.





بدوره، ثمن عوض اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين الجهات الشريكة، والحاجة إلى الإفادة من الخبرات المتوافرة والبناء عليها؛ حتى يتم تقديم الأفضل لطلبة فلسطين.



من جهته، أشار سوالمة، إلى روح التعاون البناء بين المؤسسات؛ عبر تنفيذ هذا البرنامج، الذي يعد نقلة نوعية في مجال جودة التدريب، ومؤشراً مهماً على تحقيق نتائج مميزة.







من جهته، أشار سوالمة، إلى روح التعاون البناء بين المؤسسات؛ عبر تنفيذ هذا البرنامج، الذي يعد نقلة نوعية في مجال جودة التدريب، ومؤشراً مهماً على تحقيق نتائج مميزة.

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، ورشة تدريبية مركزية لمشرفي المرحلة الأساسية الأولى، حول توظيف استراتيجيات التعلم باللعب في تعليم القراءة والحساب لطلبة المرحلة الأساسية الأولى؛ لتحسين جودة التعليم وتجويد مخرجاته.