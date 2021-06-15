دويكات: سيبقى شعبنا مدافعا عن القدس وهويتها العربية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء طلال دويكات المفوض السياسي العام أن مدينة القدس هي جوهر الصراع وتحتل قلب وعقل ووجدان كل فلسطيني، وسيبقى شعبنا مدافعا عن هويتها العربية الفلسطينية، وعن حقه في البقاء على أرضه وحماية مقدساته، ودرعا قويا في الذود عن حقوقه ومواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف المقدسات وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وتهجير المقدسيين من بيوتهم وأحيائهم، واستهداف الحجر والشجر والبشر فيها.جاءت أقوال اللواء دويكات خلال جولة له، في مدينة أريحا على رأس وفد من هيئة التوجيه السياسي والوطني، تخللها ثلاثة لقاءات مع المحافظ جهاد ابو العسل وقائد المنطقة العميد بحري حازم ابو هنود والعميد بسام الجربي نائب رئيس هيئة التدريب العسكري وقادة الاجهزة الأمنية وضباطها في المحافظة وأمين سر وأعضاء لجنة اقليم حركة فتح فيها.وتناول اللواء دويكات الوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني خاصة بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرف، التي أعلنت عزمها على مواصلة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشديد الرقابة على البناء في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) ومواصلة تهويد القدس وتفريغها من أهلها.كما تناول التحديات التي تواجه تعزيز الوحدة والشراكة الوطنية وأهمية البناء على التفاهمات السابقة التي ابرمتها الفصائل الوطنية على طريق انهاء الانقسام وتوحيد الجهود لمواصلة النضال ضد الاحتلال ومخططاته التصفوية والعنصرية، واستثمار حالة الوحدة والانسجام الفلسطينية التي عبر عنها شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق الـ (48) لافشال مخططات الاحتلال، منوها الى أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من إدامة حالة الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني.