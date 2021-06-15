المبادرة الوطنية تدعو إلى تصدي موحد لمسيرة المستعمرين

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى تصدي وطني موحد لمسيرة المستعمرين المستوطنين في مدينة القدس.وقالت المبادرة في بيان لها اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن جماهير الشعب الفلسطيني وشباب القدس قادرين بمقاومتهم الشعبية على مواجهة مسيرة أعلام المستعمرين وإفشال أهدافها ويساندهم الشباب الفلسطيني في سائر أرجاء الأراضي المحتلة وداخل أراضي عام 48.وأكدت المبادرة أن وحدة العمل النضالي في كل مكان وتشكيل قيادة وطنية موحدة هي خير رد على استفزازات المستعمرين والاحتلال وأجهزته الأمنية، وهي الوسيلة الفعالة لإفشال مخططات التهويد والتطهير العرقي في باب العامود والشيخ جراح وسلوان ومناطق القدس كافة ولحماية المسجد الأقصى من رجس المستعمرين.