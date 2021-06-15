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شؤون فلسطينية

ماذا قال منصور عباس بشأن مسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس اليوم؟

ماذا قال منصور عباس بشأن مسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس اليوم؟
منصور عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو الائتلاف المكون للحكومة الإسرائيلية الجديدة، زعيم (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس: إن كل ما يحدث في القدس وخاصة في البلدة القديمة، يؤثر على المنطقة بأكملها.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (103fm): "سمعنا تهديدات وأتمنى أن تمر المسيرة بدون الوصول لتصعيد".

ومن المقرر أن تجري مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة رقصة الأعلام الاستيطانية الاستفزازية للمسلمين والفلسطينيين في القدس.

يأتي ذلك بعد مصادقة وزير الأمن الداخلي الجديد في حكومة الاحتلال، عومير بارليف، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها مع قيادة الشرطة وكبار المسؤولين في جيش الاحتلال و(شاباك) ومجلس الأمن القومي . 

وستنطلق المسيرة الساعة الخامسة والنصف عصراً باتجاه باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى، عند البلدة القديمة ثم الى حائط البراق.

وينتشر حوالي ألفي شرطي في محيط المسارات التي سيسلكها المشاركون تحسباً لاندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين. 

كما قررت شرطة الاحتلال تعزيز قواتها في المدن المختلطة بأراضي عام 48 ومنطقة وادي عارة.

وقرر جيش الاحتلال نصب المزيد من بطاريات القبة الحديدية تحسبا لقيام  فصائل المقاومة إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وذلك على خلفية التهديدات الصادرة عنها  بتصعيد الأوضاع.

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