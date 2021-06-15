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دولي

إسرائيل: إلغاء وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أيضاً

إسرائيل: إلغاء وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أيضاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أُلغي  في إسرائيل، عند منتصف الليلة الماضية، وجوب وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، على خلفية تحسن الصورة الوبائية.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي مع ذلك، أنه يتعين على غير المتطعمين أو لمن لم يتعاف من (كورونا) الاستمرار في ارتداء الكمامات في مؤسسات الرفاه الاجتماعي والمؤسسات الطبية حيث يرقد المرضى فيها لفترات طويلة ودور رعاية المسنين. 

كما يلزم المسافرون في الرحلات الجوية بوضع الكمامات . وينطبق الأمر أيضا على المحجورين المتوجهين الى أماكن الحجر.

وقد انتظرت وزارة الصحة إلى اليوم لترى ما إذا كانت إزالة القيود بموجب الشاراتين البنفسجية والخضراء ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس حيث اتضح أنه ليس هناك ارتفاع كهذا.

وتم تشخيص 30 حالة إصابة فقط خلال الأسبوع الأخير
وستركز الوزارة المساعي في منع دخول طفرات من الفيروس الى إسرائيل من الخارج حيث لا يزال القادمون من الدول المصنفة بموبوءة يخضعون للحجر الصحي بمن فيهم من تلقى التطعيم او تعافى من المرض.

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