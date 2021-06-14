كتائب الأقصى (لواء العامودي) تعلن الاستنفار للرد على مسيرة الاعلام



في السياق، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أنه طلب من قادة الجيش، التجهز لإمكانية عودة التصعيد مع قطاع غزة على خلفية مسيرة الأعلام غداً.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الأقصى، لواء العمودي، الجناح العسكري لحركة فتح، حالة الاستنفار بين عناصرها؛ للرد في حال دخول مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون، الى باحات المسجد الأقصى، غداً الثلاثاء.وكانت المؤسسات الأمنية الإسرائيلية قد أعطت الموافقة على تنظيم مسيرة الاعلام في موعدها المحدد وعلى شكلها المتفق عليه بين المنظمين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أنه بعد انتهاء جلسة التقييم لدى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، فقد تقرر إبقاء مسيرة الأعلام في موعدها كما هي مقررة غداً بنفس المسار المخطط لها.