المكاتب الحركية شرق غزة: نطالب قيادة الحركة بمعالجة أسباب استقالة قيادة الإقليم

رام الله - دنيا الوطنأعربت المكاتب الحركية بحركة فتح إقليم شرق غزة، اليوم الإثنين، عن تضامنها الكامل مع قيادة الإقليم، في مطالبها العادلة، بإعادة حقوق موظفي قطاع غزة، وحقوق أبناء الهيكل التنظيمي، والتقاعد المالي، وتفريغات 2005، والتقاعد القسري، وغيرها من الملفات العالقة.وقالت المكاتب الحركية: نتابع بقلق شديد استقالة قيادة إقليم شرق غزة، بما يحمله هذا الإقليم من قوة تنظيمية، إذ يعتبر الإقليم الأكبر في قطاع غزة من حيث عدد المناطق التنظيمية، وعدد الكوادر الحركية.وأضافت المكاتب الحركية: إن استقالة قيادة إقليم شرق غزة، جاءت بعد عدة مطالبات من الإقليم لقيادة الحركة بحل كافة الإشكاليات السابقة، خاصة وأن كافة أعضاء اللجنة المركزية أكدوا للإقليم أن هناك مراسيم رئاسية بحلها، ولكن للأسف دون جدوى.وطالبت المكاتب الحركية قيادة الحركة ممثلة بالقائد العام الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية بمعالجة أسباب ودوافع استقالة قيادة الإقليم، وحل كافة الإشكاليات التي يعاني منها أبناء الحركة بقطاع غزة، لأن الأمور أضحت تسير نحو الهاوية.