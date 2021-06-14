شؤون فلسطينية

السفارة الأمريكية بالقدس تمنع موظفيها دخول البلدة القديمة غداً وتطالب المقيمين الحذر بتنقلاتهم

السفارة الأمريكية بالقدس تمنع موظفيها دخول البلدة القديمة غداً وتطالب المقيمين الحذر بتنقلاتهم
رام الله - دنيا الوطن
قررت السفارة الأمريكية في مدينة القدس، مساء اليوم الاثنين، موظفيها من دخول البلدة القديمة في القدس، غداً الثلاثاء، وذلك بعد موافقة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية على تنظيم مسيرة الأعلام.

وأشارت السفارة، إلى أنها طالبت المواطنين الأمريكيين المقيمين في المدينة، اتخاذ اقصى درجات الحذر في تنقلاتهم.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد أفادت أنه بعد انتهاء جلسة التقييم لدى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، فقد تقرر إبقاء مسيرة الأعلام في موعدها كما هي مقررة غداً بنفس المسار المخطط لها.

في السياق، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أنه طلب من قادة الجيش، التجهز لإمكانية عودة التصعيد مع قطاع غزة على خلفية مسيرة الأعلام غداً.

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