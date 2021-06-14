دعوات للنفير العام في الأقصى والقدس للتصدي لمسيرة الأعلام غداً

رام الله - دنيا الوطنوُجهت، مساء اليوم الاثنين، دعوات للمواطنين الفلسطينيين، للنفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وشوارع البلدة القديمة في القدس، وعند باب العامود؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مسيرة الأعلام، والتي من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء.وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد أفادت أنه بعد انتهاء جلسة التقييم لدى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، فقد تقرر إبقاء مسيرة الأعلام في موعدها كما هي مقررة غداً بنفس المسار المخطط لها.في السياق، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أنه طلب من قادة الجيش، التجهز لإمكانية عودة التصعيد مع قطاع غزة على خلفية مسيرة الأعلام غداً.