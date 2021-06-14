إصابة طفل وعمه برصاص الاحتلال واعتقالهما في الجفتلك

رام الله - دنيا الوطنأصيب صباح اليوم الإثنين طفل وعمه من عائلة العطاونة برصاص قوات الاحتلال قبل اعتقالهما في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.وقال أحمد غوانمة، رئيس مجلس محلي "الجفتلك" إن قوة إسرائيلية داهمت منزلا في البلدة، وأطلقت الرصاص على طفل يبلغ من العمر 16 عاماً وعمه.وأضاف غوانمة أن الطفل أصيب بجروح خطرة جراء إصابته برصاص الاحتلال في منطقة الخاصرة، حيث جرى نقله بطائرة مروحية لجيش الاحتلال، بينما أصيب عمه بجروح متوسطة.وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين هما حمادة عبد العزيز عطاونة، وعزيز محمد عبد العزيز عطاونة.كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل لمواطنين في الجفتلك وسط عمليات تخريب وإرهاب للعائلات.والجفتلك قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة أريحا، وتبعد عنها حوالي 30 كم، وتبلغ مساحة أراضيها 1242 دونماً، ويخترق الشارع الرئيسي وسطها ليقسمها نصفين شرقًا وغربًا، ويعتمد اقتصادها على قطاع الزراعة.وتعتبر الجفتلك من القرى والمناطق الفلسطينية المهددة في حال نفّذت سلطات الاحتلال تهديداتها بضم الأغوار والمستوطنات.وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان من المياه.وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.