من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي الجديد بغزة؟

رام الله - دنيا الوطنتسلم الأستاذ عصام ديب الدعليس، رئاسة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، خلفاً للدكتور محمد عوض، بحضور نائب أمين عام مجلس الوزراء.وينحدر "الدعليس" من عائلة مهجرة من قرية اسدود المحتلة، وهو من مواليد مخيم جباليا شمال قطاع غزة عام 1966، متزوج ولديه 6 من الأبناء، ويسكن في معسكر النصيرات وسط قطاع غزة.لدى الدعليس خبرة واسعة في المجال التعليمي والتربوي، حيث تقلد منصب رئيس قطاع المعلمين في وكالة الغوث، ونائب رئيس اتحاد الموظفين العرب، بالإضافة الى مواقع قيادية مختلفة.وسجل الدعليس إنجازات عديدة في مؤسسات العمل المجتمعي والخيري، ولديه خبرات متنوعة في مؤسسات القطاع الخاص، كما عمل مستشاراً لرئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، وهو عضو المكتب السياسي لحركة حماس.دَّمر الاحتلال منزله كلياً مرتين خلال عدوان عام 2012م وعدوان 2014م، حيث أن لديه خبرة متميزة في الجانب المالي والاقتصادي، وشارك في العديد من المؤتمرات الاقتصادية في الدول العربية والإسلامية.يذكر أن المكتب الإعلام الحكومي بغزة، أعلن أن تكليف "الدعليس" جاء بعد مصادقة المجلس التشريعي، الذي قبل في وقت سابق استقالة تقدم بها الدكتور "عوض".