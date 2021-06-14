هل ستسمح مصر بإدخال السيارات إلى قطاع غزة؟

خاص دنيا الوطن - أمل الكحلوتنفى نقيب مستوردي المركبات في غزة، إسماعيل النخالة، اليوم الإثنين، ما يتم تداوله حول سماح مصر بإدخال سيارات مستوردة إلى القطاع.وقال النخالة في حديثه لـ "دنيا الوطن": "تواصلنا هاتفياً مع وزارة النقل والمواصلات وأبلغتنا بعدم تلقيها أي معلومة بخصوص هذا الأمر".وفي السياق، أشار النخالة، إلى أن الاحتلال يواصل منع إدخال السيارات إلى القطاع، منذ بداية شهر أيار/ مايو الماضي، لافتاً إلى وجود 500 منهم 300 سيارة دفعت جماركها تنتظر الدخول إلى غزة.وأكد نقيب مستوردي المركبات بغزة، أن تجار السيارات يتكبدون خسائر نتيجة إغلاق المعابر، نظراً لقيامهم بدفع "أرضية" للجانب الإسرائيلي.