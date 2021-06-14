شؤون فلسطينية

اعلام الاحتلال: إبقاء مسيرة الأعلام بموعدها المحدد وكوخافي يأمر الجيش بالتجهز للتصعيد مع غزة

اعلام الاحتلال: إبقاء مسيرة الأعلام بموعدها المحدد وكوخافي يأمر الجيش بالتجهز للتصعيد مع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أنه بعد انتهاء جلسة التقييم لدى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، فقد تقرر إبقاء مسيرة الأعلام في موعدها كما هي مقررة غداً بنفس المسار المخطط لها.

في السياق، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أنه طلب من قادة الجيش، التجهز لإمكانية عودة التصعيد مع قطاع غزة على خلفية مسيرة الأعلام غداً.

وكان عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أنه تم إجراء تقييم للوضع اليوم الاثنين، حول مسيرة الأعلام، لافتا إلى أن النية هي السماح بعقدها بالشكل الذي اتفق عليه بين الشرطة والمنظمين.

وحول ما اذا هناك رد من حركة حماس بعد المسيرة، قال في لقاء مع موقع (كيباه) الإسرائيلي: "القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، ويحق في أي دولة ديمقراطية التظاهر والقيام بمسيرة أو أخرى طالما كان ذلك وفقا للقانون، وهكذا سنتصرف"، على حد زعمه.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الاعلام التي ينظمها المستوطنون بالتعاون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، غداً الثلاثاء، في مدينة القدس.

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