شؤون فلسطينية

وفاة مواطن متأثرا بإصابته في حادث سير بنابلس

وفاة مواطن متأثرا بإصابته في حادث سير بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اليوم الإثنين عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 60 عاما من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، متأثرا بإصابته في حادث سير وقع على طريق سبسطية شمال نابلس في التاسع والعشرين من شهر أيار الماضي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وصول مواطن مصاب جراء حادث تصادم بين مركبتين في التاريخ المذكور، ووصفت حالته الصحية بالحرجة وأدخل في حينها إلى غرفة العناية المكثفة بالمستشفى العربي التخصصي بنابلس، حيث أعلن الأطباء اليوم عن وفاته، مشيرا إلى أن الشرطة كانت قد فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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