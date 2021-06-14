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وزير الخارجية العراقي يعقد اجتماعيْن بالدوحة لمناقشة التهدئة في قطاع غزة

وزير الخارجية العراقي يعقد اجتماعيْن بالدوحة لمناقشة التهدئة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن الوزير فؤاد حسين وصل العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ، فيما أكدت أن اجتماعا سيناقش التهدئة في قطاع غزة.

وذكرت في بيان صحفي، أن الوزير وصل العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجية العرب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت: "إن الاجتماع جاء بطلب من دولة قطر المستضيفة، نظرا لرئاستها الدورة الحالية لمجلس الجامعة، كما سيناقش مختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها الأخيرة وأطر التهدئة في قطاع غزة، وتطورات ملف سد النهضة".

وأشارت، إلى أن وزير الخارجية العراقي سيعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع مع المسؤولين القطريين، ووزراء الخارجية العرب لبحث عدد من الملفات المشتركة.

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