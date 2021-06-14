دولي

شاهد: إصابة 6 أشخاص في انفجار بمحطة وقود في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية

شاهد: إصابة 6 أشخاص في انفجار بمحطة وقود في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية أن 6 أشخاص أصيبوا نتجية حريق في محطة وقود في نوفوسيبيرسك.

وقالت أجهزة الطوارئ في نوفوسيبيرسك إن خزانات الوقود السائل انفجرت نتيجة الحريق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقد تم نقل 4 أشخاص من المصابين، عاملين في محطة الوقود واثنين من رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبلغت مساحة الحريق 800 متر مربع وصنفت درجة خطورة الحريق بالمرتفعة، هذا ولا تزال أجهزة الإطفاء تعمل للسيطرة عليه وإخماد النيران.


 


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