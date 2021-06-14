التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط بالمملكة.وقال التحالف: " الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الجماعة الحوثية تجاه خميس مشيط"، لافتا إلى أنه تم إحباط كافة محاولات الجماعة الحوثية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، على حد تعبيره.