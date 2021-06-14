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الصحة السعودية تسجل 18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية تسجل 18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات (كورونا) في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1109 إصابات مؤكدة.

وأكدت الوزارة تعافي 1148 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10075 حالة، منها 1596 حالة حرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 466906 حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي 449241 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد سجلت السعودية 18 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7590 حالة.

وأجري 83368 فحصاً مخبرياً اليوم في المملكة. 

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