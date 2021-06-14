القائمة المشتركة لبينت: يجب إلغاء مسيرة الأعلام.. أنتم مسؤولون عن أي تصعيد محتمل

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن القائمة العربية المشتركة، وجهت، مساء اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، ووزير الأمن الداخلي بارليف، حول مسيرة الأعلام المزمع عقدها غداً الثلاثاء في القدس.وقالت القائمة المشتركة في رسالتها: "يجب إلغاء مسيرة الأعلام، حيث أن نشطاء اليمين يستعدون لفعاليات مليئة بالكراهية وهتافات تحريضية عنصرية وأعمال عنف".وأضافت: "أنتم مسؤولون عن كل قطرة دم ستسفك، وعن أي تصعيد واسع محتمل".