وزير إسرائيلي: أجرينا تقييماً للوضع ومسيرة الأعلام ستعقد بالشكل المتفق عليه

رام الله - دنيا الوطنأكد عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أنه تم إجراء تقييم للوضع اليوم الاثنين، حول مسيرة الأعلام، لافتا إلى أن النية هي السماح بعقدها بالشكل الذي اتفق عليه بين الشرطة والمنظمين.وحول ما اذا هناك رد من حركة حماس بعد المسيرة، قال في لقاء مع موقع (كيباه) الإسرائيلي: "القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، ويحق في أي دولة ديمقراطية التظاهر والقيام بمسيرة أو أخرى طالما كان ذلك وفقا للقانون، وهكذا سنتصرف"، على حد زعمه.ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام، غداً الثلاثاء في مدينة القدس، والتي سينظمها المستوطنون بالتعاون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن تم تأجيلها من يوم الخميس الماضي.