الصحة بغزة: وصول شحنة من اللقاح الروسي المطور.. من الفئة المستهدفة؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن وصول شحنة من اللقاح الروسي المطور، والذي يعطى على شكل جرعة واحدة فقط، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها لمواجهة (كورونا).وأكدت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، أن اللقاح سيكون متوفراً للمواطنين فوق سن 30 عاما في عدة مراكز منتشرة في محافظات قطاع غزة.وأشارت إلى أنه في محافظة غزة سيكون اللقاح متوفراً في عيادتي صبحة الحرازين وعيادة الدرج التابعتين لوزارة الصحة، وعيادة الشاطئ التابعة لوكالة الغوث، وفي محافظة الشمال سيكون في عيادة الشيخ رضوان التابعة للوكالة، وفي محافظة الوسطى بعيادة البريج التابعة للوكالة، وفي عيادة مسقط القرارة بمحافظة خانيونس، وعيادة رفح التابعة للوكالة في محافظة رفح.دعت الوزارة، جميع المواطنين اللذين تزيد أعمارهم عن 30عاماً، التوجه الى المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق1 حزيران/ يونيو الجاري، وعلى مدار أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً.وأشارت الوزارة، إلى أن الأنواع الأخرى من اللقاحات، متوفرة في المراكز التي تم الإعلان عنها سابقا.