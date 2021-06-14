شؤون فلسطينية

أبو علي مصطفى: نرصد تجاوزات قيادة العدو بحق شعبنا بالقدس ومحاولات الاستفزاز لعب بالنار

أبو علي مصطفى: نرصد تجاوزات قيادة العدو بحق شعبنا بالقدس ومحاولات الاستفزاز لعب بالنار
رام الله - دنيا الوطن
قال أبو جمال، الناطق باسم كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "نتابع في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ونرصد، استمرار تجاوزات قيادة العدو وقطعان مستوطنيه بحق شعبنا في مدينة القدس المحتلة" 

واكد أبو جمال في تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، أن محاولات الاستفزاز المستمرة من قبل قادة العدو ومستوطنيه، لعب بالنار وتجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.

وحذر من استمرار ذلك والتفكير بإقامة ما تسمى "مسيرة الأعلام" أو غيرها من المظاهر الاستفزازية، موجها رسالة الى الاحتلال بالقول: "لن نقول سوى أن لكم في معركة سيف القدس عبرة فاعتبروا قبل فوات الأوان".

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