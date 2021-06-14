دولي

نتنياهو: هذه الحكومة "المخادعة" سوف تسقط بسرعة كبيرة

نتنياهو: هذه الحكومة "المخادعة" سوف تسقط بسرعة كبيرة
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حزب (ليكود) رئيس المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن المعارضة، "ستسقط الحكومة المخادعة بأسرع وقت وتنقذ شعب إسرائيل".

وأضاف في كلمة عقب اجتماع لأحزاب المعارضة: "لدينا معارضة قوية للغاية غير مسبوقة، 52 وحتى 53 متحدون للإطاحة بالحكومة اليسارية الخطيرة".

وقال نتنياهو: "هذه الحكومة المخادعة سوف تسقط بسرعة كبيرة، وسأخبركم لماذا .. ثلاثة أشياء توحدهم: الكراهية والإقصاء وحب السيطرة، رغبتهم في السيطرة لا تعرف حدودا، ولهذا من المستحيل أن تصمد هكذا حكومة".

وتابع: "لديهم الكثير من التناقضات .. من نقل 6 مقاعد من اليمين إلى اليسار من خلال عملية احتيال على الجمهور، يمكنه تشكيل حكومة مؤقتة ليس أكثر من ذلك".

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