نتنياهو: هذه الحكومة "المخادعة" سوف تسقط بسرعة كبيرة
قال رئيس حزب (ليكود) رئيس المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن المعارضة، "ستسقط الحكومة المخادعة بأسرع وقت وتنقذ شعب إسرائيل".
وأضاف في كلمة عقب اجتماع لأحزاب المعارضة: "لدينا معارضة قوية للغاية غير مسبوقة، 52 وحتى 53 متحدون للإطاحة بالحكومة اليسارية الخطيرة".
وقال نتنياهو: "هذه الحكومة المخادعة سوف تسقط بسرعة كبيرة، وسأخبركم لماذا .. ثلاثة أشياء توحدهم: الكراهية والإقصاء وحب السيطرة، رغبتهم في السيطرة لا تعرف حدودا، ولهذا من المستحيل أن تصمد هكذا حكومة".
وتابع: "لديهم الكثير من التناقضات .. من نقل 6 مقاعد من اليمين إلى اليسار من خلال عملية احتيال على الجمهور، يمكنه تشكيل حكومة مؤقتة ليس أكثر من ذلك".
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