رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (ليكود) رئيس المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن المعارضة، "ستسقط الحكومة المخادعة بأسرع وقت وتنقذ شعب إسرائيل".وأضاف في كلمة عقب اجتماع لأحزاب المعارضة: "لدينا معارضة قوية للغاية غير مسبوقة، 52 وحتى 53 متحدون للإطاحة بالحكومة اليسارية الخطيرة".وقال نتنياهو: "هذه الحكومة المخادعة سوف تسقط بسرعة كبيرة، وسأخبركم لماذا .. ثلاثة أشياء توحدهم: الكراهية والإقصاء وحب السيطرة، رغبتهم في السيطرة لا تعرف حدودا، ولهذا من المستحيل أن تصمد هكذا حكومة".وتابع: "لديهم الكثير من التناقضات .. من نقل 6 مقاعد من اليمين إلى اليسار من خلال عملية احتيال على الجمهور، يمكنه تشكيل حكومة مؤقتة ليس أكثر من ذلك".