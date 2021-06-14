شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يحتضن ثلاثة مشاريع ويستثمر في شركة ناشئة

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يحتضن ثلاثة مشاريع ويستثمر في شركة ناشئة
رام الله - دنيا الوطن
وقع المجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم الإثنين ثلاث اتفاقيات لاحتضان مشاريع إبداعية، واتفاقية رابعة للاستثمار في شركة ناشئة. 

وجرى التوقيع في مقر المجلس في ضاحية الريحان، بين م. عدنان سمارة، ممثلا عن المجلس الأعلى للإبداع والتميز وأصحاب المشاريع وهي:

-مشروع جيل كود لـ حجازي نتشة، وهو مشروع يعمل على تطوير مناهج تفاعلية لتدريب طلاب المدارس على المناهج عن بعد بطريقة ممتعة و تفاعلية.

-مشروع Resto+ لـ مهند دار ناصر، إباء البرغوثي، وعمر منصور. وهو مشروع يهدف لربط المطاعم بشكل عام بقاعدة الزبائن وتسهيل التعامل بين الطرفين.

-مشروع لـ سيلينا سمعان، وسجى عصايرة، فكرته تدوير النفايات البلاستيكية بتكلفة قليلة وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام منها مواد بناء.

 

كما وقع المجلس اتفاقية استثمار في الشركة الناشئة المالكة لتطبيق إنذار لأسامة براهمة و د. محمد خضر.

وإنذار هو تطبيق يستخدم على الأجهزة الذكية، يستخدم لإرسال نداء استغاثة، والبحث عن أقرب طبيب أو صيدلية أو مشفى، وتتبع موقع الأبناء، وتحديد منطقة الأمان وغيرها من الخصائص.

وحضر التوقيع م. عارف الحسيني، رئيس لجنة التقييم المركزي في المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة عبر تطبيق زووم م. حسن عمر، ود. أحمد عيسى، ود. محمد أبو عيد مدير عام إدارة التطوير الفني، والطاقم التنفيذي للمجلس.

وشكر م. سمارة لجنة التقييم المركزي التي تبذل جهوداً كبيرة في تقييم المشاريع المتقدمة إلى المجلس والاختيار منها. كما هنأ أصحاب المشاريع ودعاهم إلى الاستمرار في العمل والاجتهاد حتى تكون كل أحلامهم حقيقة. وأضاف أن المجلس لديه الإمكانيات كلها، ودائماً يبحث عن الأفكار المميزة لاحتضانها.

بدوره أكّد م. الحسيني "أن المجلس لم ولن يتوان عن تقديم كل ما يمكن أجل إنجاح مشاريعكم، لكن المهم أن يكون في الطرف الآخر مجموعة من الشباب لديهم الالتزام والرغبة الحقيقية بالنجاح، وأنتم استثمرتم الكثير من الوقت والجهد واليوم المجلس يكمل معكم الطريق".



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