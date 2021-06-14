مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين



وغيرت البلدية بداية هذا العام مسمى الجنسية من "غير معرف" الى "فلسطيني" في تطور سياسي مهم في الدولة الفدرالية البلجيكية والتي لا تعترف بشكل رسمي بدولة فلسطين.





ورفضت البلدية التعليق بشكل فوري على هذا الاعتراف، اوانعكاسه على مدن وبلديات أخرى.



في حين قال السفير الفلسطيني في بلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا " ان هذا الاعتراف يعد تطور جيد ومهم حتى وان كان على الصعيد البلدي لمدينة".



وأضاف الفرا ممثل فلسطين في الاتحاد الأوروبي أيضا ان " السفارة قامت بجهد مركز ، عبر مجموعة من اللقاءات مع بلديات بلجيكية، بالإضافة الى وزارة العدل المركزية في بروكسل من اجل الدفع باعتراف مدني او رسمي بالدولة الفلسطينية في بلجيكا.

ومنى الفرا نفسه بان تخطو باقي البلديات بقرارات مشابه لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



في حين دونت شبكات التواصل الاجتماعي شهادات ميلاد لأطفال فلسطينيين ولدوا في مدينة كورتريك اظهر حقل الجنسية موسوم بـ "فلسطيني" خلاف لمدن أخرى تظهر ان المولود مسجل "بدون جنسية" وهو التوصيف المدني الرسمي في خانة الجنسية للفلسطينيين في بلجيكا.



وسبق ان صوت البرلمان البلجيكي العام الماضي في قرار غير ملزم للحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطناعترفت بلدية مدينة كورتريك، احدى كبرى مدن مقاطعة غرب بلجيكا الناطق بالفلمنكية بالجنسية الفلسطينية كصفة مواطنة للأطفال الذين يولدون من ابوين فلسطينيين.