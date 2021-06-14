العوض: حكومة وفاق وطني وحدها القادرة على معالجة الملفات العالقة في غزة منذ 14عاماً





وأضاف شارحا: "ان هذا الاجراء لن يعالج المسائل الملحة والعالقة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة الذي يحتاج لجهد وطني كبير لإعادة الاعمار وإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي".



وطالب العوض بوجود حكومة وفاق وطني تعالج كل الملفات العالقة وقال: "إن تجربة 14 سنة في الانقسام اكدت باليقين انعدام قدرة فصيل لوحده بتحمل أعباء القطاع ومعالجة المشاكل التي يعيشها المواطنون".





وأعرب عن امله بتواصل الجهود المصرية لوضع مقاربات جديدة لإنهاء الانقسام .



رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض قرار حماس بتعيين مسؤول جديد للجنة الحكومية بغزة، برهانا على انغراز مخالب الانقسام في عمق جسد الشعب الفلسطيني والقضية، وطالب بحكومة وفاق وطني تتحمل معالجة الملفات العالقة وحل المشاكل الحياتية.وقال في حديث مع إذاعة (موطني) اليوم الأثنين :" إن قرار حماس بتعيين مسئول جديد للجنة الحكومية لقطاع غزة عكس حالة تعثر المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية وإمكانية انهاء الانقسام ودليل على أن الأمور ما زالت في مربع التعقيد بلا حلول نستعيد بها الوحدة الوطنية الفلسطينية "وأضاف معربا عن اسفه لعدم الاستفادة من قوة زخم كبير نالته القضية الفلسطينية خلال الملحمة البطولية التي خاضها شعبنا على امتداد ساحات فلسطين ظهر جليا في حملة تضامن عالمية واسعة وقال :" إن قرار حماس اثبات على ان مخالب الانقسام ما زالت مغروزة في عمق جسد الشعب الفلسطيني والقضية".