شؤون فلسطينية

العوض: حكومة وفاق وطني وحدها القادرة على معالجة الملفات العالقة في غزة منذ 14عاماً

العوض: حكومة وفاق وطني وحدها القادرة على معالجة الملفات العالقة في غزة منذ 14عاماً
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض قرار حماس بتعيين مسؤول جديد للجنة الحكومية بغزة، برهانا على انغراز مخالب الانقسام في عمق جسد الشعب الفلسطيني والقضية، وطالب بحكومة وفاق وطني تتحمل معالجة الملفات العالقة وحل المشاكل الحياتية.

وقال في حديث مع إذاعة (موطني) اليوم الأثنين :" إن قرار حماس بتعيين مسئول جديد للجنة الحكومية لقطاع غزة عكس حالة تعثر المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية وإمكانية انهاء الانقسام  ودليل على أن الأمور ما زالت في مربع التعقيد بلا حلول نستعيد بها الوحدة الوطنية الفلسطينية "  

وأضاف معربا عن اسفه لعدم الاستفادة من قوة زخم كبير نالته القضية الفلسطينية خلال الملحمة البطولية التي خاضها شعبنا على امتداد ساحات فلسطين ظهر جليا في حملة تضامن عالمية واسعة وقال :" إن قرار حماس اثبات على ان مخالب الانقسام ما زالت مغروزة في عمق جسد الشعب الفلسطيني والقضية".

وأضاف شارحا: "ان هذا الاجراء لن يعالج المسائل الملحة والعالقة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة الذي يحتاج لجهد وطني كبير لإعادة الاعمار وإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي".  

وطالب العوض بوجود حكومة وفاق وطني تعالج كل الملفات العالقة وقال: "إن تجربة 14 سنة في الانقسام اكدت باليقين انعدام قدرة فصيل لوحده بتحمل أعباء القطاع ومعالجة المشاكل التي يعيشها المواطنون".

وأعرب عن امله بتواصل الجهود المصرية لوضع مقاربات جديدة لإنهاء الانقسام .

أخبار ذات صلة

مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين

مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

حماس: من يشعل النار بالقدس سيحرق بها وندعو مقاومتنا لأخذ زمام المبادرة لصد العدوان

حماس: من يشعل النار بالقدس سيحرق بها وندعو مقاومتنا لأخذ زمام المبادرة لصد العدوان

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية بكل مكان على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي عدوان

الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية بكل مكان على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي عدوان

الحكم السادس خلال 2021.. مؤسسة حقوقية تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الحكم السادس خلال 2021.. مؤسسة حقوقية تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين

مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

فتح في القدس: منع تلفزيون فلسطين من البث يأتي ضمن مخطط فرض سيطرة الاحتلال

فتح في القدس: منع تلفزيون فلسطين من البث يأتي ضمن مخطط فرض سيطرة الاحتلال

&#34;مدى&#34; يطلق حملة ضد اعتقالات الصحفيين

"مدى" يطلق حملة ضد اعتقالات الصحفيين

&#34;الديمقراطية&#34;: سيكسر شعبنا غداً الثلاثاء شوكة المستوطنين على أراضي القدس

"الديمقراطية": سيكسر شعبنا غداً الثلاثاء شوكة المستوطنين على أراضي القدس

منوعات

شاهد: رانيا فريد شوقي &#34;بناتي بيحقدوا عليا&#34;.. ما السبب؟

شاهد: رانيا فريد شوقي "بناتي بيحقدوا عليا".. ما السبب؟

القضاء يحكم بحبس بطل &#34;ذا فويس كيدز&#34; 4 أيام.. ما السبب؟

القضاء يحكم بحبس بطل "ذا فويس كيدز" 4 أيام.. ما السبب؟

أنغام تكشفت عن عودتها للتمثيل.. ولكن بهذه الشروط

أنغام تكشفت عن عودتها للتمثيل.. ولكن بهذه الشروط

شاهد: حملة كبيرة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب.. بالتفاصيل

شاهد: حملة كبيرة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب.. بالتفاصيل

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في &#34;دكان شحاتة&#34;

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في "دكان شحاتة"

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب &#34;ممكن&#34;

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب "ممكن"

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

عربي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرًا من &#34;حركة الشباب&#34;

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرًا من "حركة الشباب"

مصر: إصابات (كورونا) تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

مصر: إصابات (كورونا) تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد