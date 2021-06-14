شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان
الأسير خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
قررت المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر)، إرجاء إصدار القرار الخاص بتثبيت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الشيخ الأسير خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، والمضرب عن الطعام لليوم 16 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك حتى تاريخ 20 حزيران الجاري.

وأوضح محامي الأسير عدنان، أن إرجاء القرار جاء بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية، أن توضح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحق الشيخ خضر عدنان لمدة شهر يبدأ من تاريخ اعتقاله في الـ29 من أيّار/ مايو الماضي.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو  ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

 وخلال هذه السنوات خاض أربع إضرابات سابقة، منهما ثلاث إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

ومن الجدير ذكره أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهر، وأكبرهم (13 عامًا).   

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