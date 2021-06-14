شؤون فلسطينية

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام
عزيز دويك
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المجلس التشريعي المنحل، د. عزيز دويك، الجهات الرسمية والشعبية لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام التهويدية المقررة غداً في القدس المحتلة.

وأكد دويك أن موقف أهل القدس مشرف يرفع الرأس، وأن المقدسيين لن يسمحوا للاحتلال بهذه الغطرسة.

وأوضح دويك أن الوضع الحالي في القدس يستدعي وقفة جادة ضد هذه الممارسات الإسرائيلية، والاستخفاف بأهلنا ومقدساتنا الإسلامية في العاصمة المحتلة، مشيراً الى أنه يجب التعامل مع مواجهة الاحتلال كمبدأ بالنسبة للفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على تبعات المسيرة، مشيراً الى أن تنظيمها وتوفير كامل الحماية لها هو إصرار على الغطرسة الممنهجة، رغم خسائر الاحتلال المادية والمعنوية في معركة سيف القدس.

ووصف رئيس المجلس التشريعي المنحل، الاحتلال بالظالم الذي لا يقبل أن يعيش إلا كلص وسارق من خلال سياسة الظلم والطاغوت.

ونبه دويك الى أن الوضع الداخلي الإسرائيلي يفرز هذه الممارسات الظالمة، لافتا الى أن الكتل والأحزاب تتنافس على حساب انتهاكات تمارسها ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.

وقال: إن انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين والمقدسات هي إحدى إفرازات نتنياهو وما تمخضت عنه الفترة السابقة، مؤكداً أنهم يريدون دعم اليمين المتطرف لخدمة أجندتهم السياسية.

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