الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة برئاسة القاضي ياسمين جراد حكماً بإدانة المتهم (ع،أ) عن تهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف وإلزامه بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار أردني.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.