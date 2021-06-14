بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة اليوم الاثنين، مدير تربية وتعليم الخليل الأستاذ بسام طهبوب والوفد المرافق له، لإطلاق التطبيق التفاعلي لخرائط المدارس الحكومية في مديرية تربية وتعليم الخليل جيو سكول (Geo school)، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات الإدارية وأقسام البلدية المختلفة.ورحبً أبو سنينة بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقة التي تربط البلدية بالتربية والتعليم، مثمناً جهود طاقم قسم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في بلدية الخليل، الذي استطاع في فترة وجيزة تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع قسم متابعة الميدان في مديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى أنّ البلدية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتخصص موازنة سنوية من لجنة المعارف المحلية لصيانة المدارس، عدا عن بناء مدارس جديدة بالتعاون مع المجتمع المحلي ومديرية التربية والتعليم، إضافةً إلى رعاية أنشطة المدينة المختلفة.من جانبه، شكر طهبوب بلدية الخليل على تعاونها اللامحدود مع مديرية التربية والتعليم، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل تطوير المنظومة التعليمية من خلال طاقمي العمل من بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم، مؤكداً أنّ الهدف الأسمى للمؤسستين يتمثل في خدمة المدينة والارتقاء بها.وأوضحت مديرة قسم النظم الجغرافية في بلدية الخليل المهندسة روان أبو عيشة أنّ هذا التطبيق يعمل على مساعدة المؤسسات المحلية والأجنبية وجميع أفراد المجتمع المحلي في التعرف على مدارس المديرية وموقعها وأهم المعلومات عنها، مشيرةً إلى أنّ هذا المعلومات تتضمن اسم المدرسة ومديرها ورقم الهاتف الخاص بها وأدنى صف وأعلى صف فيها.وفي نهاية اللقاء، كرّم طهبوب رئيس البلدية وطاقم العمل من قسم النظم الجغرافية.