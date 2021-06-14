شؤون فلسطينية

الحكم السادس خلال 2021.. مؤسسة حقوقية تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الحكم السادس خلال 2021.. مؤسسة حقوقية تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كررت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مطالبتها ودعوتها للجهات القضائية بغزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام امتثالا للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 

وقضت محكمة بداية غزة (الدائرة الأولى) اليوم الإثنين 14 يونيو 2021، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المدان (ح/ص) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدورين المواطن " أسامة شفيق اكتيع" والطفل "عبد الرحمن يوسف الغول" حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. 

يذكر أن المدان قتل قصداً المغدورين بتاريخ (17/11/2018) وذلك بأن بيت النية ا وأعد العدة لقتلهما (مسدس ناري أسود اللون من نوع مماتي تركي) وأطلق منه عدة طلقات نارية باتجاه المغدور أسامة شفيق اكتيع مما أدى لأصابته عدة إصابات خطيرة بالصدر والقدم أدت لوفاته على الفور وإصابة المجني عليه عبد الرحمن يوسف الغول ووفاته على الفور وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. 

وانطلاقا من المرجعيات الدولية والاقليمية والمحلية  المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, وعن الحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا , فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ترى بأن الإعدام عقوبة فريدة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها ، وقد تأكد تاريخيا أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام , ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام , علاوة على ذلك, فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام , فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية. 

فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً, كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام . المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. 

لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان انطلاقاً من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حقه في الحياة، تطالب بالتالي :  

تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية , وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .  تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة.

أخبار ذات صلة

مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين

مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين

العوض: حكومة وفاق وطني وحدها القادرة على معالجة الملفات العالقة في غزة منذ 14عاماً

العوض: حكومة وفاق وطني وحدها القادرة على معالجة الملفات العالقة في غزة منذ 14عاماً

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

حماس: من يشعل النار بالقدس سيحرق بها وندعو مقاومتنا لأخذ زمام المبادرة لصد العدوان

حماس: من يشعل النار بالقدس سيحرق بها وندعو مقاومتنا لأخذ زمام المبادرة لصد العدوان

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية بكل مكان على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي عدوان

الجهاد الإسلامي: المقاومة الفلسطينية بكل مكان على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي عدوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين

مدينة بلجيكية تعترف بدولة فلسطين

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

محكمة الاحتلال تُرجئ البت في قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للأسير خضر عدنان

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

دويك يدعو لتحدي الاحتلال والوقوف في وجه مسيرة الأعلام

الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

الخليل: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

بلدية الخليل ومديرية التربية والتعليم يُطلقان تطبيقاً تفاعلياً لمدارس المدينة

فتح في القدس: منع تلفزيون فلسطين من البث يأتي ضمن مخطط فرض سيطرة الاحتلال

فتح في القدس: منع تلفزيون فلسطين من البث يأتي ضمن مخطط فرض سيطرة الاحتلال

&#34;مدى&#34; يطلق حملة ضد اعتقالات الصحفيين

"مدى" يطلق حملة ضد اعتقالات الصحفيين

&#34;الديمقراطية&#34;: سيكسر شعبنا غداً الثلاثاء شوكة المستوطنين على أراضي القدس

"الديمقراطية": سيكسر شعبنا غداً الثلاثاء شوكة المستوطنين على أراضي القدس

منوعات

شاهد: رانيا فريد شوقي &#34;بناتي بيحقدوا عليا&#34;.. ما السبب؟

شاهد: رانيا فريد شوقي "بناتي بيحقدوا عليا".. ما السبب؟

القضاء يحكم بحبس بطل &#34;ذا فويس كيدز&#34; 4 أيام.. ما السبب؟

القضاء يحكم بحبس بطل "ذا فويس كيدز" 4 أيام.. ما السبب؟

أنغام تكشفت عن عودتها للتمثيل.. ولكن بهذه الشروط

أنغام تكشفت عن عودتها للتمثيل.. ولكن بهذه الشروط

شاهد: حملة كبيرة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب.. بالتفاصيل

شاهد: حملة كبيرة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب.. بالتفاصيل

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في &#34;دكان شحاتة&#34;

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في "دكان شحاتة"

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب &#34;ممكن&#34;

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب "ممكن"

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

عربي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرًا من &#34;حركة الشباب&#34;

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرًا من "حركة الشباب"

مصر: إصابات (كورونا) تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

مصر: إصابات (كورونا) تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد