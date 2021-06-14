فتح: حماس تُصر على الانفصال بقرارها تعيين رئيس جديد لـ"اللجنة الإدارية"

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة "فتح" اياد نصر، إن حركة حماس تُصر على الانفصال والبعد عن الوحدة الوطنية من خلال تعيين رئيس جديد للجنة الادارية الحكومية في قطاع غزة.وأضاف نصر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تشكل "إنحرافا عن الجهد المصري لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وإضعاف الموقف الوطني أمام المجتمع الدولي في إعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة الاحتلال".وأكد أن قرارات حماس لا تساعد في البناء على حالة الصمود لشعبنا والتصدي لآثار العدوان في قطاع غزة، ولا تخدم المشروع الوطني بمثل هذه القرارات التي تعتبر مضيعة للوقت.ودعا نصر، حركة "حماس"، إلى إعادة حساباتها والعودة الى طاولة الحوار الوطني الذي ترعاه القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس، لانهاء الانقسام.وشدد على أن إصرار "حماس" على عقد جلسات للمجلس التشريعي المنحل بقرار قانوني والعودة الى التراشق والاتهامات لا يخدم القضية الفلسطينية.