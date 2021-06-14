شؤون فلسطينية

لتسهيل حركة المواطنين.. الشرطة بغزة تكشف تفاصيل خطة "موسم الصيف"

لتسهيل حركة المواطنين.. الشرطة بغزة تكشف تفاصيل خطة "موسم الصيف"
الشرطة غزة
رام الله - دنيا الوطن
شرعت المديرية العامة للشرطة  بتطبيق خطة موسم صيف لعام 2021؛ في سبيل توفير أجواء الراحة والأمن للمواطنين، والحفاظ على استقرار الحالة الأمنية.

ودأبت الشرطة سنوياً، عبر إداراتها المختصة، على الانتشار وفق خطة موسم الصيف من شهر حزيران/يونيو وحتى تشرين الأول/أكتوبر؛ بهدف تسهيل تحرك المواطنين، لاسيما على الشريط الساحلي الذي يشهد حركة مكثفة خلال هذه الفترة. 

وتعمل الشرطة على وضع ضوابط ومعايير للتعامل مع الإشكاليات التي قد تنجم نتيجة توافد المصطافين على شاطئ البحر، في إطار ضمان سلاسة تنقلهم، ومنع الازدحام وتجنب أية معيقات.

وفي السياق؛ أكد العميد علي النادي، مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة، أن الأجهزة والإدارات الشرطية المختصة تعمل على تسخير إمكاناتها للحفاظ على حالة الأمن والنظام العام بجميع محافظات القطاع.

وأوضح "النادي" في تصريح صحفي، أن موسم الصيف يشهد حركة مكثفة للمواطنين وازدحاماً في عدد من الأماكن الحيوية كالشريط الساحلي، ليلاً ونهاراً، ما يتطلب عملاً إضافياً من الأجهزة المختصة.

وقال إن جميع إدارات الشرطة تشارك في تطبيق خطة الصيف، كلّ حسب تخصصه، حيث تتولى العمليات والاتصالات متابعة تنفيذ الخطة، والتنسيق بين مكوناتها؛ في حين تتولى شرطة المحافظات تحريك دوريات متحركة على مدار الساعة للحفاظ على الأمن العام.

وبيّن أن شرطة المرور والنجدة تتولى الانتشار على المفترقات الرئيسة على امتداد شارع الرشيد غرب مدينة غزة، لتسهيل حركة المركبات ومنع الازدحام، وكذلك منع أي تصرفات من الدراجات النارية والتكتك من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.

ولفت العميد النادي إلى أن شرطة الخيالة ستتابع منع إدخال الدواب إلى الشاطئ الرملي للبحر، في حين تتابع المباحث العامة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الاستراحات والشاليهات والجميع الأماكن السياحية.

كما فعّلت قوات التدخل وحفظ النظام، بحسب العميد النادي، الحواجز الثابتة والمتحركة على امتداد الخط الساحلي، في حين تتابع شرطة مكافحة المخدرات أي تصرفات مشبوهة.

وأشار "النادي" إلى أن الشرطة البحرية تتولى متابعة عمل الصيادين، والقوارب السياحية، بالإضافة إلى تسيير دوريات راجلة وعائمة، إلى جانب متابعة ملف الإنقاذ البحري مع الجهات المختصة.

يذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني تُصدر في كل عام، أمر عمليات خاص بموسم الصيف يتضمن خطة متكاملة لتسيير حركة المواطنين والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، تبدأ مع مطلع شهر يونيو وتستمر حتى أكتوبر.

أخبار ذات صلة

&#34;مدى&#34; يطلق حملة ضد اعتقالات الصحفيين

"مدى" يطلق حملة ضد اعتقالات الصحفيين

الخارجية الفلسطينية: مسيرة الأعلام تهديد مباشر للجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا

الخارجية الفلسطينية: مسيرة الأعلام تهديد مباشر للجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا

فتح: حماس تُصر على الانفصال بقرارها تعيين رئيس جديد لـ&#34;اللجنة الإدارية&#34;

فتح: حماس تُصر على الانفصال بقرارها تعيين رئيس جديد لـ"اللجنة الإدارية"

فلسطين: 6 حالات وفاة و156 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 6 حالات وفاة و156 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الديمقراطية&#34;: سيكسر شعبنا غداً الثلاثاء شوكة المستوطنين على أراضي القدس

"الديمقراطية": سيكسر شعبنا غداً الثلاثاء شوكة المستوطنين على أراضي القدس

هيئة الأسرى : وحدة &#34;المتسادا واليماز&#34; تقتحم قسم (4) في سجن جلبوع

هيئة الأسرى : وحدة "المتسادا واليماز" تقتحم قسم (4) في سجن جلبوع

حنا عيسى: الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يومياً

حنا عيسى: الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يومياً

الاحتلال يهدم مسكنين ويستولي عليهما قرب مخماس

الاحتلال يهدم مسكنين ويستولي عليهما قرب مخماس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: سيكسر شعبنا غداً الثلاثاء شوكة المستوطنين على أراضي القدس

"الديمقراطية": سيكسر شعبنا غداً الثلاثاء شوكة المستوطنين على أراضي القدس

هيئة الأسرى : وحدة &#34;المتسادا واليماز&#34; تقتحم قسم (4) في سجن جلبوع

هيئة الأسرى : وحدة "المتسادا واليماز" تقتحم قسم (4) في سجن جلبوع

حنا عيسى: الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يومياً

حنا عيسى: الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يومياً

الاحتلال يهدم مسكنين ويستولي عليهما قرب مخماس

الاحتلال يهدم مسكنين ويستولي عليهما قرب مخماس

80 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

80 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

&#34;الديمقراطية&#34;: حكومة إسرائيل الجديدة حكومة الاستيطان وتهويد القدس وضم المنطقة (ج)

"الديمقراطية": حكومة إسرائيل الجديدة حكومة الاستيطان وتهويد القدس وضم المنطقة (ج)

مجدلاني: حماس تعمل على تكريس الانقسام بتعينها رئيسًا جديدًا لإدارة العمل الحكومي بغزة

مجدلاني: حماس تعمل على تكريس الانقسام بتعينها رئيسًا جديدًا لإدارة العمل الحكومي بغزة

منوعات

شاهد: حملة كبيرة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب.. بالتفاصيل

شاهد: حملة كبيرة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب.. بالتفاصيل

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في &#34;دكان شحاتة&#34;

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في "دكان شحاتة"

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب &#34;ممكن&#34;

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب "ممكن"

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة &#34;حمزة مون بيبي&#34;

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة "حمزة مون بيبي"

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

عربي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرًا من &#34;حركة الشباب&#34;

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرًا من "حركة الشباب"

مصر: إصابات (كورونا) تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

مصر: إصابات (كورونا) تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد