لتسهيل حركة المواطنين.. الشرطة بغزة تكشف تفاصيل خطة "موسم الصيف"

رام الله - دنيا الوطنشرعت المديرية العامة للشرطة بتطبيق خطة موسم صيف لعام 2021؛ في سبيل توفير أجواء الراحة والأمن للمواطنين، والحفاظ على استقرار الحالة الأمنية.ودأبت الشرطة سنوياً، عبر إداراتها المختصة، على الانتشار وفق خطة موسم الصيف من شهر حزيران/يونيو وحتى تشرين الأول/أكتوبر؛ بهدف تسهيل تحرك المواطنين، لاسيما على الشريط الساحلي الذي يشهد حركة مكثفة خلال هذه الفترة.وتعمل الشرطة على وضع ضوابط ومعايير للتعامل مع الإشكاليات التي قد تنجم نتيجة توافد المصطافين على شاطئ البحر، في إطار ضمان سلاسة تنقلهم، ومنع الازدحام وتجنب أية معيقات.وفي السياق؛ أكد العميد علي النادي، مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة، أن الأجهزة والإدارات الشرطية المختصة تعمل على تسخير إمكاناتها للحفاظ على حالة الأمن والنظام العام بجميع محافظات القطاع.وأوضح "النادي" في تصريح صحفي، أن موسم الصيف يشهد حركة مكثفة للمواطنين وازدحاماً في عدد من الأماكن الحيوية كالشريط الساحلي، ليلاً ونهاراً، ما يتطلب عملاً إضافياً من الأجهزة المختصة.وقال إن جميع إدارات الشرطة تشارك في تطبيق خطة الصيف، كلّ حسب تخصصه، حيث تتولى العمليات والاتصالات متابعة تنفيذ الخطة، والتنسيق بين مكوناتها؛ في حين تتولى شرطة المحافظات تحريك دوريات متحركة على مدار الساعة للحفاظ على الأمن العام.وبيّن أن شرطة المرور والنجدة تتولى الانتشار على المفترقات الرئيسة على امتداد شارع الرشيد غرب مدينة غزة، لتسهيل حركة المركبات ومنع الازدحام، وكذلك منع أي تصرفات من الدراجات النارية والتكتك من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.ولفت العميد النادي إلى أن شرطة الخيالة ستتابع منع إدخال الدواب إلى الشاطئ الرملي للبحر، في حين تتابع المباحث العامة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الاستراحات والشاليهات والجميع الأماكن السياحية.كما فعّلت قوات التدخل وحفظ النظام، بحسب العميد النادي، الحواجز الثابتة والمتحركة على امتداد الخط الساحلي، في حين تتابع شرطة مكافحة المخدرات أي تصرفات مشبوهة.وأشار "النادي" إلى أن الشرطة البحرية تتولى متابعة عمل الصيادين، والقوارب السياحية، بالإضافة إلى تسيير دوريات راجلة وعائمة، إلى جانب متابعة ملف الإنقاذ البحري مع الجهات المختصة.يذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني تُصدر في كل عام، أمر عمليات خاص بموسم الصيف يتضمن خطة متكاملة لتسيير حركة المواطنين والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، تبدأ مع مطلع شهر يونيو وتستمر حتى أكتوبر.