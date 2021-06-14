دائرة المقاطعة في "الديمقراطية": خطوات غير مسبوقة لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنثمن ناشطون بحملات المقاطعة قرار مجلس قروي "زواتا" بالضفة الغربية المحتلة بإعفاء المحلات التجارية التي لا تتعامل بمنتجات دولة الاحتلال الإسرائيلية من رسوم الحرف والصناعات للسنة الحالية والمقبلة .كما عقدت حملة المقاطعة - فلسطين مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية، وسط قطاع غزة بعنوان (قاطع منتجات الاحتلال) .فيما ثمن ناشطون بحملات المقاطعة رفض الشعب المغربي تأجير السفير الإسرائيلي "دافيد غوفرين" بيت أو مكتب، ما أدى إلى إقامته في فندق مشدد بالحراسة الأمنية، وطالبوا بطرده من المغرب.بينما ثمن ناشطون بحملات المقاطعة المبادرة التي أطلقها الشعب المغربي لطرد السفير الإسرائيلي "دافيد غوفرين" من المغرب، رفضا للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلية.وقد طالبت حركة المقاطعة (BDS) إلى إطلاق سراح "رامي شعث" منسق حملة المقاطعة في مصر، الذي تم اعتقاله من 700 يوم دون تهمة، بل لمجرد نشاطاته في حركة مقاطعة "إسرائيل".وعلى صعيد متصل، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة رفض اللاعب الأردني "أسامة أبو جامع" مواجهة لاعب من دولة الاحتلال الإسرائيلية، رفضا للتطبيع الرياضي مع دولة الاحتلال الإسرائيلية.وفي ذات السياق، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة المبادرة التي أطلقها الشعب الأردني الهادفة إلى إسقاط اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال الإسرائيلية.ومن جهتهم، أدان ناشطون بحملات المقاطعة مطالبة المنظمة الصهيونية المتطرفة السفير الإماراتي "محمد آل خاجة" لدى دولة الاحتلال الإسرائيلية، بالمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى مع المستوطنين الإسرائيليين.بالإضافة إلى ذلك، شارك عدد من الناشطين في حملات المقاطعة بالمظاهرة في مدينة "أولدهام" في مانشيستر تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للإعتداءات الإسرائيلية بحقه.وقد ثمن ناشطون بحملات المقاطعة منع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها في ميناء "أوكلاند" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، بمبادرة من مجموعة "ذا بوت" في حركة المقاطعة (BDS).كما وضع ناشطون في حملات المقاطعة في كندا صورا تحذر من شراء المنتجات الإسرائيلية "pillsburry" التي تصنع داخل المستوطنات غير الشرعية.من جهة أخرى، نظم ناشطون بحملات المقاطعة في فرنسا وأعضاء رابطة (فلسطين ستنتصر) تظاهرة في مدينة تولوز الفرنسية للمطالبة بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلية والشركات الداعمة لها.