هيئة الأسرى : وحدة "المتسادا واليماز" تقتحم قسم (4) في سجن جلبوع

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، بأن قوات وحدة "المتسادا واليماز" التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية إقتحمت قسم (4) في سجن جلبوع الساعة الرابعة فجرا، وأجروا حملة تفتيش وقمع واسعة في السجن مما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى في سجن جلبوع.واستنكرت الهيئة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية من اقتحامات وحشية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من أجل التضييق على الأسرى وفرض العقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.يذكر بأن قوات "المتسادا " تشكلت في العام 2003 كوحدة قمعية للإستجابة في حالة الطوارئ وهي تابعة للشرطة الإسرائيلية كغيرها من الواحدات الخاصة كوحدة "نحشون"، "والدرور"وتتكون المتسادا من جنود وضباط في صفوف النخبة المختارة من الجيش الإسرائيلي حيث يتسلح عناصرها من رشاشات "العوزي" والغازات المسيلة للدموع وأسلحة الليزر.