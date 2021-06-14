اشتية: يجب استبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بآلية جديدة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن "هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بآلية جديدة من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم".وأضاف اشتية: "الذي تريده وتحتاجه غزة إضافة لإعادة الإعمار هو إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الانتاجية من العمل".وأوضح بالقول "نُحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم سلطات الاحتـلال السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الاعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة".وتابع: "لا نعتبر الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءًا من سابقتها، وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت دعم الاستيطان".