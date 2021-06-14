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شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي
رام الله - دنيا الوطن
نبه المركز الوطني السعودي للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان والمدينة المنورة.

وأصدر المركز تنبيهات حول أن بعض هذه المناطق ستشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية (مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة)، وبعضها سيشهد عوالق ترابية وتدن في مدى الرؤية الأفقية (عسير)، مع أمطار رعدية في جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وكانت النيران قد اندلعت بجبل "عفر"، الواقع بين مركزي يلملم وجدم بالليث في السعودية، بسبب صاعقة رعدية ضربت هذا الجبل.

وأفادت صحيفة (سبق) السعودية نقلا عن سكان المنطقة، بأن صاعقة رعدية ضربت قبل نحو يومين قمة جبل "عفر"، الذي يقع بين مركزي جدم ويلملم، ويمر من خلاله طريق شريان الرابط بين المركزين، حيث واصلت النيران اشتعالها حتى أمس، دون أن يتمكن أحد من الوصول إلى الموقع في ظل التضاريس الصعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهالي أعربوا عن تخوفهم الشديد من انتشار الحريق إلى أجزاء واسعة من الجبل بفعل الرياح، حيث أكدوا أن كثرة العشب والأشجار بالجبل هي من ساعدت في انتشار الحريق، موضحين أن الوصول إلى مكان الحريق أمر في غاية الصعوبة، حيث لن يتمكن أحد من الوصول "سوى بواسطة الطيران".

 

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