مجدلاني: حماس تعمل على تكريس الانقسام بتعينها رئيسًا جديدًا لإدارة العمل الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن "حركة حماس تعمل على تكريس الانقسام بتمسكها بعقلية الانقلاب من خلال تعيين رئيس جديد لإدارة العمل الحكومي في قطاع غزة".وحمل مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، حماس المسؤولية الكاملة عن افشال جولة الحوار الفلسطيني الأخيرة والجهود المصرية لإنهاء الانقسام، مشيرا الى انه كان من الممكن توظيف النتائج التي تمخضت عن الهبة الشعبية في الضفة والعدوان على غزة لصالح شعبنا.وأكد مجدلاني ان المطالب التي توجهت بها حماس للجانب المصري لم تكن على الاطلاق قاعدة لاستئناف الحوار.وأضاف مجدلاني ان الإنجازات والانتصارات تكون من الاحتلال وعليه وليس من منظمة التحرير، مؤكدا أن عقد حماس "المجلس التشريعي اجراء غير شرعي وغير قانوني".واوضح مجدلاني بان حماس تقيم نظاما سياسيا موازيا في قطاع غزة وتفرض حكومة ومجلسا تشريعيا يعيدنا الى نقطة الصفر.