عاجل

  • محكمة الاحتلال تؤجل جلسة النظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان إلى الـ20 يونيو

شؤون فلسطينية

مجدلاني: حماس تعمل على تكريس الانقسام بتعينها رئيسًا جديدًا لإدارة العمل الحكومي بغزة

مجدلاني: حماس تعمل على تكريس الانقسام بتعينها رئيسًا جديدًا لإدارة العمل الحكومي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن "حركة حماس تعمل على تكريس الانقسام بتمسكها بعقلية الانقلاب من خلال تعيين رئيس جديد لإدارة العمل الحكومي في قطاع غزة".

وحمل مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، حماس المسؤولية الكاملة عن افشال جولة الحوار الفلسطيني الأخيرة والجهود المصرية لإنهاء الانقسام، مشيرا الى انه كان من الممكن توظيف النتائج التي تمخضت عن الهبة الشعبية في الضفة والعدوان على غزة لصالح شعبنا.

وأكد مجدلاني ان المطالب التي توجهت بها حماس للجانب المصري لم تكن على الاطلاق قاعدة لاستئناف الحوار.

وأضاف مجدلاني ان الإنجازات والانتصارات تكون من الاحتلال وعليه وليس من منظمة التحرير، مؤكدا أن عقد حماس "المجلس التشريعي اجراء غير شرعي وغير قانوني".

واوضح مجدلاني بان حماس تقيم نظاما سياسيا موازيا في قطاع غزة وتفرض حكومة ومجلسا تشريعيا يعيدنا الى نقطة الصفر.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم مسكنين ويستولي عليهما قرب مخماس

الاحتلال يهدم مسكنين ويستولي عليهما قرب مخماس

80 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

80 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

اشتية: يجب استبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بآلية جديدة

اشتية: يجب استبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بآلية جديدة

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

&#34;الديمقراطية&#34;: حكومة إسرائيل الجديدة حكومة الاستيطان وتهويد القدس وضم المنطقة (ج)

"الديمقراطية": حكومة إسرائيل الجديدة حكومة الاستيطان وتهويد القدس وضم المنطقة (ج)

إصابة شقيقين برصاص الاحتلال أثناء محاولة اعتقالهما شمال أريحا

إصابة شقيقين برصاص الاحتلال أثناء محاولة اعتقالهما شمال أريحا

&#34;الشعبيّة&#34;: تشكيل حكومة جديدة للاحتلال لن يغيّر شيئًا على أرض الواقع

"الشعبيّة": تشكيل حكومة جديدة للاحتلال لن يغيّر شيئًا على أرض الواقع

نقابة مستوردي المركبات بغزة تطالب بإدخال المركبات العالقة في الموانئ الإسرائيلية

نقابة مستوردي المركبات بغزة تطالب بإدخال المركبات العالقة في الموانئ الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مسكنين ويستولي عليهما قرب مخماس

الاحتلال يهدم مسكنين ويستولي عليهما قرب مخماس

80 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

80 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بمحافظات القطاع

&#34;الديمقراطية&#34;: حكومة إسرائيل الجديدة حكومة الاستيطان وتهويد القدس وضم المنطقة (ج)

"الديمقراطية": حكومة إسرائيل الجديدة حكومة الاستيطان وتهويد القدس وضم المنطقة (ج)

&#34;الشعبيّة&#34;: تشكيل حكومة جديدة للاحتلال لن يغيّر شيئًا على أرض الواقع

"الشعبيّة": تشكيل حكومة جديدة للاحتلال لن يغيّر شيئًا على أرض الواقع

مالية غزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

مالية غزة تعلن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

الاحتلال يهدم منشآت زراعية وتجارية في دير شرف غرب نابلس

الاحتلال يهدم منشآت زراعية وتجارية في دير شرف غرب نابلس

لجان بـ &#34;التشريعي&#34; تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

لجان بـ "التشريعي" تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

منوعات

شاهد: حملة كبيرة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب.. بالتفاصيل

شاهد: حملة كبيرة لحذف صورة حنان ترك بدون حجاب.. بالتفاصيل

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في &#34;دكان شحاتة&#34;

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في "دكان شحاتة"

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب &#34;ممكن&#34;

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب "ممكن"

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة &#34;حمزة مون بيبي&#34;

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة "حمزة مون بيبي"

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

عربي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

شاهد: صاعقة رعدية تشعل حريقًا في جبل (عفر) السعودي

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرًا من &#34;حركة الشباب&#34;

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرًا من "حركة الشباب"

مصر: إصابات (كورونا) تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

مصر: إصابات (كورونا) تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد