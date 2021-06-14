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زعيمة ميانمار المخلوعة تمثل اليوم أمام المحكمة بتهمٍ عديدة

زعيمة ميانمار المخلوعة تمثل اليوم أمام المحكمة بتهمٍ عديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلامية، أن زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي (75 عامًا) من المقرر أن تمثل اليوم الإثنين أمام المحكمة بتهمٍ عديدة، أبرزها حيازة أجهزة اتصال لاسلكية، وانتهاك قوانين فيروس "كورونا" أثناء حملتها في الانتخابات والتي فازت بها بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأشارت وكالة (رويترز) إلى أن محاكمة سو تشي ستبدأ بعد رفض المجلس العسكري الذي أطاح بحكومتها انتقادات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن استخدامه قوة قاتلة ضد المتظاهرين.

ومن جانبه، قال محامي الدفاع عنها، إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو.

يشار إلى أن سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل، تواجه اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض، وخرق قانون الأسرار الرسمية، واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و 11.4 كيلوغرام من الذهب من رئيس الوزراء السابق في يانجون.

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