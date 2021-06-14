إصابة شقيقين برصاص الاحتلال أثناء محاولة اعتقالهما شمال أريحا

رام الله - دنيا الوطنأصيب صباح يوم الإثنين، شقيقين، وصفت حالة أحدهما بالخطرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولة اعتقالهما في قرية الجفتلك شمالي مدينة أريحا.وقال رئيس مجلس الجفتلك أحمد غوانمة، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب حمادة عبد العزيز عطاونة (35 عاما)، والفتى محمد عبد العزيز عطاونة (16 عاما)، أثناء محاولة اعتقالهما من منزلهما في القرية ما أدى إلى إصابة أحدهما في الخاصرة بجروح خطيرة.وأضاف أنه تم نقل الحالة الخطرة بمروحية إسرائيلية إلى مستشفيات الاحتلال، فيما تم اعتقال آخر.