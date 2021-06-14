نقابة مستوردي المركبات بغزة تطالب بإدخال المركبات العالقة في الموانئ الإسرائيلية





وأضاف أن بقاء السيارات محتجزة يكبد المستوردين خسائر إضافية تتمثل بدفع رسوم أرضيات علما بانه هناك 32 مركبة موجودة في معبر بيت حانون/ ايرز قبل العدوان ولا زالت أيضا محتجزة في الجانب الإسرائيلي.



كما ناشد نقيب المستوردين السلطة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة ولتفادي إلحاق خسائر إضافية بالمستوردين والتجار، حيث ان هناك ألاف الكونتينرات متواجدة في الموانئ الإسرائيلية.







رام الله - دنيا الوطنطالب نقيب المستوردين، إسماعيل النخالة، السلطة الفلسطينية، الضغط على إسرائيل لإدخال 300 مركبة عالقة في الموانئ الإسرائيلية مدفوعة الجمارك للسطلة الفلسطينية في رام الله.