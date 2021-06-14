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شؤون فلسطينية

الإعدام شنقاً حتى الموت على مدان بقتل مواطنيْن في غزة

الإعدام شنقاً حتى الموت على مدان بقتل مواطنيْن في غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الأولى) اليوم حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المدان (ح/ص) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدورين المواطن " أسامة شفيق اكتيع" والطفل "عبد الرحمن يوسف الغول" حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وقرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وكذلك الدفاع.

وتعتبر القضية من قضايا القتل التي يسعي القضاء بجدية واهتمام لإنهائها، وعدم ابقائها في سجلات المحاكم، ضمن سياسة القضاء بعدم اطالة أمد التقاضي تحقيقا للسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام ومجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

يذكر أن المدان قتل قصداً المغدورين بتاريخ (17/11/2018) وذلك بأن بيت النية ا وأعد العدة لقتلهما (مسدس ناري أسود اللون من نوع مماتي تركي) وأطلق منه عدة طلقات نارية باتجاه المغدور أسامة شفيق اكتيع مما أدى لأصابته عدة إصابات خطيرة بالصدر والقدم أدت لوفاته على الفور وإصابة المجني عليه عبد الرحمن يوسف الغول ووفاته على الفور وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

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