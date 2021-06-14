الاحتلال يهدم منشآت زراعية وتجارية في دير شرف غرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنشرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بهدم عدد من المنشآت الزراعية والتجارية في قرية دير شرف غرب نابلس، شمال الضفة الغربية.وقال رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى شمال غرب نابلس محمد عازم، إن قوات الاحتلال شرعت بعمليات هدم لعدد من المنشآت الزراعية والتجارية والتي أخطرتها أواخر شهر أيار المنصرم، في دير شرف.وأفاد عازم أن المنشئات وهي عبارة عن مخازن وتقع على الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس وطولكرم، تعود ملكيتها لكل من: يعقوب عنتري، ووليد عنتري، ورامي طباري.وتعاني قرية دير شرف من الخطر الاستيطاني المتمثل بمستوطنة "شافي شمرون" القائمة على أكثر من 400 دونم من أراضي القرية.