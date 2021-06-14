شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين الموافق 14 يونيو 2021، عن تسجيل 5 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 600 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 266 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 112077 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3688 حالة، وإجمالي المتعافين 107344 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1045 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، من بينها 51 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 47701 شخص.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منشآت زراعية وتجارية في دير شرف غرب نابلس

الاحتلال يهدم منشآت زراعية وتجارية في دير شرف غرب نابلس

لجان بـ &#34;التشريعي&#34; تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

لجان بـ "التشريعي" تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

مقتل مواطنة على يد زوجها جنوب قطاع غزة

مقتل مواطنة على يد زوجها جنوب قطاع غزة

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

"التربية" توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجان بـ &#34;التشريعي&#34; تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

لجان بـ "التشريعي" تلتقي وزارة الأشغال العامة والإسكان

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

تيسير خالد: في إسرائيل حكومة من زجاج يهيمن عليها اليمين الفاشي والمتطرف‎

&#34;التربية&#34; توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

"التربية" توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يداهم منزلين في كفر قليل جنوب نابلس ويعبث بمحتوياتهما

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في جنين

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

"الإحصاء": ارتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

مرور غزة: تسجيل 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مرور غزة: تسجيل 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في &#34;دكان شحاتة&#34;

بعد 15 عام.. محمد كريم يثير الضجة بضربه لهيفاء وهبي في "دكان شحاتة"

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: صورة لحنان ترك مع زوجها تحدث الضجة على السوشيال ميديا

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب &#34;ممكن&#34;

شاهد: بلقيس تفاجئ جمهورها بفيديو طريف من كواليس كليب "ممكن"

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

شاهد: فنان كويتي يثير الجدل الكبير بسبب مواصفات زوجته

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب هذه الصورة.. تيم حسن تراند على السوشيال ميديا

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

بسبب تعليق بسيط.. منى السابر تتعرض للانتقاد القاسي

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة &#34;حمزة مون بيبي&#34;

شاهد: دنيا بطمة توجه رسائل جريئة بعد أزمة "حمزة مون بيبي"

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: جنا عمرو دياب تشعل الوسط وتغضب الجمهور بقُبلة لشاب بريطاني

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

شاهد: مصمم ملابس محمد رمضان يحرجه ويثير ضجة كبيرة.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

عربي

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الفلسطيني الجديد

السعودية.. السديس يكرم رجل الأمن في واقعة &#34;منبر الحرم&#34;

السعودية.. السديس يكرم رجل الأمن في واقعة "منبر الحرم"

شكري يتوجه إلى الدوحة حاملا رسالة من السيسي لأمير قطر

شكري يتوجه إلى الدوحة حاملا رسالة من السيسي لأمير قطر

السودان يزود الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة

السودان يزود الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة