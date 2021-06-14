الصحة بغزة: تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين الموافق 14 يونيو 2021، عن تسجيل 5 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 600 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 266 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 112077 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3688 حالة، وإجمالي المتعافين 107344 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1045 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، من بينها 51 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 47701 شخص.