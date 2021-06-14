دولي

كورونا عالميا: 3 ملايين و817 ألف وفاة و176 مليونا و609 آلاف إصابة

كورونا عالميا: 3 ملايين و817 ألف وفاة و176 مليونا و609 آلاف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى مساء اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 817 ألف وفاة، فيما حصيلة الإصابات الاجمالية 176 مليونا وما يزيد عن 609 آلاف إصابة، تعافى منهم 160 مليونا وما يقارب من 637 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 372 ألف و138 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,027 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (3,310 وفيات)، والبرازيل (2,008 وفيات)، وكولومبيا (577 وفاة)، والأرجنتين (447 وفاة)، وروسيا (399 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات جديدة عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (81,005 إصابات)، والبرازيل (75,778 إصابة)، وكولومبيا (29,998 إصابة)، والأرجنتين (18,057 إصابة)، وروسيا (13,510 إصابات).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية، رغم تراجعها الملحوظ مؤخرا في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى مساء اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (615,032 وفاة)، والبرازيل (486,358 وفاة)، والهند (374,226 وفاة)، والمكسيك (230,095 وفاة)، وبيرو (188,443 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,319,273 إصابة)، والهند (29,506,328 إصابة)، والبرازيل (17,376,998 إصابة)، وفرنسا (5,740,665 إصابة)، وتركيا (5,330,447 إصابة).

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